Псковичи вышли в финал международного турнира по волейболу

12:30, 23 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения, вышли в финал международных соревнований по волейболу «Кубок дружбы», которые проходят в Новосибирске, передаёт корреспондент ПАИ.

В полуфинальной игре против команды «Волжанин» из Костромы псковские волейболисты выиграли со счётом 2:1 (22:25; 25:22; 15:9).

Теперь им предстоит сыграть в финале 24 апреля против команды из Санкт-Петербурга. Начало в 10:00.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие 16 команд из 11 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

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