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Общество

Около 50 преступлений в сфере мошенничества раскрыли за три месяца в Пскове

Около 50 преступлений, связанных с мошенничеством, раскрыли за три месяца в Пскове. Об этом сообщил начальник отделения по раскрытию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову майор полиции Александр Рудаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

На фото: Александр Рудаков. Фото: ПАИ

«Смогли задержать много курьеров, которые забирают деньги у пенсионеров», – пояснил он. Курьерами у мошенников работают люди от 14 лет и старше. Они получают от 5 до 15 % от основного дохода, желая лёгких денег и понимая, что совершают преступление, добавил спикер.

Всего в сфере мошенничества было зарегистрировано 201 преступление в Пскове за первый квартал. В основном это кражи с карт и взлом компьютерной информации. «У мошенников есть свои базы данных. Они анализируют, как вы живёте и какой у вас доход. С помощью социальных сетей можно сложить представление о человеке и понять, какой примерно кредит ему одобрят в банке», – сказал Александр Рудаков и добавил, что если человеку звонят сотрудники разных организаций, то надо сразу прекращать общение.

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