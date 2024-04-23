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Общество

Новые уловки и схемы мошенников. Как не попасть в ловушку

Одна из новых схем, которую используют мошенники, – это взлом аккаунта на «Госуслугах». Об этом сообщил начальник отделения по раскрытию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову майор полиции Александр Рудаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

На фото: Александр Рудаков. Фото: ПАИ

Мошенники звонят псковичам и сообщают, что их SIM-карта скоро заблокируется. Чтобы избежать блокировки, нужно продлить действие SIM-карты. Люди передают пароль мошенникам, и те подключаются к аккаунту человека на «Госуслугах». «Доступ к аккаунту даёт возможность оформить на человека кредиты и микрозаймы. Следует учесть, что «Госуслуги» никогда не звонят людям, а просто без предупреждения блокируют аккаунт человека, если замечают подозрительную активность», – пояснил спикер.

Кроме того, есть ещё одна новая схема, которую злоумышленники чаще всего используют на пожилых людях, – звонки из Пенсионного фонда. «Злоумышленники говорят, что есть возможность сделать перерасчёт пенсии, но для этого нужно сообщить пароль, который даст возможность выйти на «Госуслуги», – сказал Александр Рудаков.

Нужно соблюдать бдительность, когда звонят сотрудники ФСБ, полиции, Социального фонда и других организаций, и понимать, что они никогда не будут просить взять кредит или вложить во что-то свои личные деньги. Лучше всего прийти в позвонившую организацию лично и прояснить ситуацию, заключил гость медиацентра.

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