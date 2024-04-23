Первое общекомандное место заняла команда Пскова на всероссийских соревнованиях по кудо

17:28, 23 апреля 2024, ПАИ

Первое общекомандное место заняла команда Пскова на всероссийских соревнованиях по кудо «Кубок губернатора Псковской области», которые прошли в Пскове 20 и 21 апреля. Об этом сообщил руководитель федерации кудо СЗФО России Илья Кучеров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

«Мы выступили лучше, чем в прошлый раз. Завоевали больше медалей. А главное, что сборная Пскова завоевала первое общекомандное место как на всероссийских соревнованиях среди старших возрастов, так и на фестивале среди младших», – отметил Илья Кучеров.

«В целом Псковская область за счёт спортсменов из Пскова, Великих Лук, Печор и Острова завоевала тотальное преимущество – два первых общекомандных места», – добавил спикер пресс-конференции.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».