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Первое общекомандное место заняла команда Пскова на всероссийских соревнованиях по кудо

Первое общекомандное место заняла команда Пскова на всероссийских соревнованиях по кудо «Кубок губернатора Псковской области», которые прошли в Пскове 20 и 21 апреля. Об этом сообщил руководитель федерации кудо СЗФО России Илья Кучеров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

Первое общекомандное место заняла команда Пскова на всероссийских соревнованиях по кудо. Фото: ПАИ

«Мы выступили лучше, чем в прошлый раз. Завоевали больше медалей. А главное, что сборная Пскова завоевала первое общекомандное место как на всероссийских соревнованиях среди старших возрастов, так и на фестивале среди младших», – отметил Илья Кучеров.

«В целом Псковская область за счёт спортсменов из Пскова, Великих Лук, Печор и Острова завоевала тотальное преимущество – два первых общекомандных места», – добавил спикер пресс-конференции.

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