Спортсменов из 15 регионов страны собрал всероссийский турнир по кудо в Пскове

17:46, 23 апреля 2024, ПАИ

Спортсменов из 15 регионов страны собрал всероссийский турнир по кудо «Кубок губернатора Псковской области», который прошёл в Пскове 20 и 21 апреля. Об этом сообщил руководитель Федерации кудо СЗФО России Илья Кучеров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

20 апреля прошёл всероссийский турнир среди спортсменов 12 лет и старше. «На нём собралось 328 человек из 15 регионов России. Что немаловажно, к нам приехали кудоисты из Сибири, Иркутска и Ангарска. У них была большая команда. Ехали трое суток. Они привезли очень крепкую команду, которая составила сильную конкуренцию как для ребят из Москвы, так и для нас. Тем интереснее были поединки», – сообщил Илья Кучеров.

«В воскресенье, 21 апреля, прошёл всероссийский фестиваль среди детей 7–11 лет. Мероприятие закончилось мастер-классом вице-президента Федерации кудо России Владимира Зорина. Он провёл для всех желающих двухчасовую открытую тренировку, в которой приняли участие не только спортсмены из Псковской области, но ещё и из Иркутска и Коми. Около 200 человек участвовали», – резюмировал спикер пресс-конференции.

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