В Красногородской школе-интернате прошёл концерт в поддержку бойцов СВО

17:52, 23 апреля 2024, ПАИ

Концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Красногородской школе-интернате «Агрошкола», пишет газета «Заря».

На мероприятии присутствовали родители участников специальной военной операции, социальный координатор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Степанова.

Педагог Ольга Новожилова рассказала о выпускниках школы-интерната, выполняющих свой воинский долг в зоне СВО. Воспитанники школы-интерната вручили цветы матерям участников СВО в благодарность за подвиги их сыновей.

Педагогический коллектив школы, ученики читали в этот день стихотворения и пели патриотические песни.