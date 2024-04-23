В Красногородской школе-интернате прошёл концерт в поддержку бойцов СВО
Концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Красногородской школе-интернате «Агрошкола», пишет газета «Заря».
На мероприятии присутствовали родители участников специальной военной операции, социальный координатор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Степанова.
Педагог Ольга Новожилова рассказала о выпускниках школы-интерната, выполняющих свой воинский долг в зоне СВО. Воспитанники школы-интерната вручили цветы матерям участников СВО в благодарность за подвиги их сыновей.
Педагогический коллектив школы, ученики читали в этот день стихотворения и пели патриотические песни.
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