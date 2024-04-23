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Спорт

Четверо кудоистов из Псковской области удостоились званий мастеров спорта

Четверо кудоситов из Псковской области удостоились званий мастеров спорта, выполнив норматив на всероссийских соревнованиях «Кубок губернатора Псковской области», которые прошли в Пскове 20 и 21 апреля. Об этом сообщил руководитель федерации кудо СЗФО России Илья Кучеров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 апреля.

Четверо кудоистов из Псковской области удостоились званий мастеров спорта. Фото: ПАИ

«Всероссийский турнир проводится для того, чтобы ребята, как минимум, выполнили норматив кандидата в мастера спорта, а, как максимум, мастера спорта. Среди взрослых спортсменов из Псковской области четверо выполнили норматив мастера спорта. По результатам прошлого турнира у нас двое спортсменов выполнили нормативы мастеров спорта, и на этом турнире наконец-то для них пришли наградные листы. Мы вручили им заветные «корочки» и значки мастеров спорта», – отметил Илья Кучеров.

Спикер пресс-конференции заявил, что около 12 кудоистов из Псковской области на этом турнире выполнили норматив кандидата в мастера спорта. «Что немаловажно, они это сделали, не покидая территорию Псковской области. В этом сама суть. Не все спортсмены из области могут выехать на соревнования, чтобы обновить спортивный разряд», – подчеркнул Илья Кучеров.

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