ФК «Псков» разгромил новгородскую команду в первом матче «Кубка регионов»

18:59, 23 апреля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» со счётом 7:0 обыграл воспитанников новгородской спортшколы «Электрон» в первом матче межрегиональных соревнований «Кубок регионов» в Северо-Западном федеральном округе. Соревнования стартовали сегодня, 23 апреля в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе клуба.

В первом тайме голы на свой счёт записали Антон Шишаев, Артём Савельев и дважды Антон Паранин. Во второй половине отличились Константин Прячкин, Сергей Молчанов и Владислав Волков.

Завтра, 24 апреля, псковичи сыграют с футбольным клубом «Череповец». Начало в 12:00.

Отметим, что «Череповец» также начал турнир с победы, обыграв команду «ГУОР-Карелия» со счётом 3:1.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие восемь команд. Шесть из них – победители региональных чемпионатов. Также в состязаниях участвует спортшкола «Электрон» и победитель прошлогоднего кубка «ГУОР-Карелия».

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