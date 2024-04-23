Вопросы обращения с ТКО в Псковской области рассмотрены на парламентском часе облсобрания

19:43, 23 апреля 2024, ПАИ

Вопросы, связанные с обращением с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона, обсудили на парламентском часе на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 23 апреля. По итогам парламентского часа депутаты рекомендовали правительству Псковской области проработать вопрос замены регионального оператора по обращению с ТКО в связи с неоднократными нарушениями, сообщили в персс-службе правительства Псковской области.

С докладом выступил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. На сегодняшний день услуга по вывозу твёрдых коммунальных отходов охватила 2,7 тысячи населённых пунктов региона, где проживает 97 % населения области.

В этом году в территориальной схеме обращения с отходами задействовано 15 объектов размещения, 12 из которых включены в госреестр. На территории области имеется два объекта для сортировки и обработки ТКО – в деревне Котово Псковского района (мощность – 80 000 тонн/год) и в деревне Бабки Великолукского района (мощность – 40 000 тонн/год), а также один объект утилизации в посёлке Плюсса (мощность – 2,5 тысячи тонн/год).

В регионе продолжается работа над решением вопроса об обращении с ТКО. Так, в настоящее время в Псковской области идут подготовительные работы по строительству экотехнопарка. Экотехнопарк в Палкинском районе обеспечит сортировку всего объёма отходов (250 тысяч тонн/год), утилизацию 50 % отходов (компостирование – 16,47 %, альтернативное топливо RDF – 20,76 %, отбор вторичных материальных ресурсов – 17,03 %) и их захоронение (не более 50 %). Договор о выполнении строительно-монтажных работ со сроком исполнения 31 декабря 2024 года заключён между ООО «Псковэкострой» и ООО «Экоцифра» 12 сентября 2023 года. Цена контракта – четыре миллиарда 80 миллионов 384 тысячи 685,54 рубля.

В ходе обсуждения депутаты задали свои вопросы и о работе регионального оператора по обращению с ТКО, к которому есть ряд замечаний. С 2019 года эту услугу оказывает ООО «Экопром», выбранный по результатам конкурсного отбора.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов прокомментировал рекомендацию областному правительству по проработке вопроса о замене регионального оператора по обращению с ТКО.

«Все возможные меры, которые сегодня были реализованы в отношении регоператора за ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению, уже исчерпали себя и не привели к желаемому результату. «Остаётся только самая кардинальная», – уверен спикер Собрания Александр Котов.

«Я буквально несколько примеров могу привести. Количество обращений граждан, связанных с неудовлетворительным сбором, вывозом и утилизацией ТКО, растёт, причём зачастую такие обращения остаются без должного внимания со стороны регоператора: это отвратительное состояние площадок сбора отходов, в отвратительном состоянии контейнеры, которые находятся в собственности у оператора, не хочу сказать, что все, но многие. С учётом того, что на протяжении длительного времени серьёзных попыток улучшить ситуацию не предпринимается, на наш взгляд, остаётся только самая кардинальная мера. Прошло без малого пять лет, и мы желаемого результата так и не увидели», – заключил председатель областного Собрания.