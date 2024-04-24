В Куньинской больнице делают ремонт
В Куньинской больнице, которая является филиалом Псковской областной клинической больницы, делают ремонт палаты терапевтического отделения и двух санузлов поликлиники, пишет газета «Пламя».
-
Фото: Псковская областная клиническая больница
-
Фото: Псковская областная клиническая больница
-
Фото: Псковская областная клиническая больница
-
Фото: Псковская областная клиническая больница
В палате стационара демонтировали старую штукатурку, заменили электропроводку, напольное покрытие и отремонтировали сантехнику. После установки направляющих профилей произведена обшивка гипсокартоном.
Кроме того, в Кунье начался ремонт нескольких дворовых территорий. Ремонт всех дворов должен быть завершён до 1 июля.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 апреля 2024
О благоустройстве Солдатского пляжа и лыжной базы в Корытово расскажут в программе «Среда обитания»
24 апреля 2024
Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе лекторов от российского общества «Знание»