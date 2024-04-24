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Общество

В Куньинской больнице делают ремонт

В Куньинской больнице, которая является филиалом Псковской областной клинической больницы, делают ремонт палаты терапевтического отделения и двух санузлов поликлиники, пишет газета «Пламя».

  • В Куньинской больнице делают ремонт
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • В Куньинской больнице делают ремонт
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • В Куньинской больнице делают ремонт
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • В Куньинской больнице делают ремонт
    Фото: Псковская областная клиническая больница

В палате стационара демонтировали старую штукатурку, заменили электропроводку, напольное покрытие и отремонтировали сантехнику. После установки направляющих профилей произведена обшивка гипсокартоном.

Кроме того, в Кунье начался ремонт нескольких дворовых территорий. Ремонт всех дворов должен быть завершён до 1 июля.

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Ремонт дворовых территорий начался в Кунье

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