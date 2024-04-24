В Куньинской больнице делают ремонт

13:13, 24 апреля 2024, ПАИ

В Куньинской больнице, которая является филиалом Псковской областной клинической больницы, делают ремонт палаты терапевтического отделения и двух санузлов поликлиники, пишет газета «Пламя».



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница







В палате стационара демонтировали старую штукатурку, заменили электропроводку, напольное покрытие и отремонтировали сантехнику. После установки направляющих профилей произведена обшивка гипсокартоном.

Кроме того, в Кунье начался ремонт нескольких дворовых территорий. Ремонт всех дворов должен быть завершён до 1 июля.