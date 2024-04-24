Заслуженный артист России провёл мастер-класс для псковских студентов
Заслуженный артист России, концертмейстер группы виолончелей большого симфонического оркестра Мариинского театра, преподаватель виолончели Санкт-Петербургского музыкального колледжа Олег Сендецкий провёл мастер-класс для студентов Псковского областного колледжа искусств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Стать участницами мероприятия смогли студентки первого и третьего курсов Наталья Анакина, Кейта Данилова и Наталья Клюкина.
Олег Сендецкий прибыл в Псков на гастроли совместно с труппой Мариинского театра в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и фестиваля «Гений места».
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