Заслуженный артист России провёл мастер-класс для псковских студентов

14:33, 24 апреля 2024, ПАИ

Заслуженный артист России, концертмейстер группы виолончелей большого симфонического оркестра Мариинского театра, преподаватель виолончели Санкт-Петербургского музыкального колледжа Олег Сендецкий провёл мастер-класс для студентов Псковского областного колледжа искусств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стать участницами мероприятия смогли студентки первого и третьего курсов Наталья Анакина, Кейта Данилова и Наталья Клюкина.

Олег Сендецкий прибыл в Псков на гастроли совместно с труппой Мариинского театра в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и фестиваля «Гений места».