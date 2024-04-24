Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Пермском крае

16:52, 24 апреля 2024, ПАИ

Церемония передачи останков бойца Дмитрия Чечулина, погибшего в годы Великой Отечественной войны, для перезахоронения на родине, в Пермском крае, состоялась в Доме культуры деревни Булынино Великолукского района. Об этом сообщает газета «Наш путь».

«Всего за годы поисков в Псковской области были подняты и идентифицированы останки 12 уроженцев Пермского края. Дмитрий Чечулин стал 13-м», – рассказал представитель сводного поискового отряда Пермского края Василий Милюков.

Он также отметил, что родственники бойца уже найдены и ждут возвращения останков героя на малую родину. Этот путь занял 83 года.

Родился Дмитрий Чечулин в 1913 году в городе Кунгур Молотовской области (ныне Пермский край). На фронт был призван 22 июня 1941 года Кунгурским районным военкоматом. Через два месяца, в августе 1941 года, Дмитрий Чечулин пропал без вести.

Красноармеец Дмитрий Чечулин будет захоронен на малой родине со всеми воинскими почестями 8 мая, в преддверии Дня Победы.