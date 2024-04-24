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Общество

Ещё один глэмпинг могут организовать в Пскове

Глэмпинг могут организовать на территории Солдатского пляжа в Пскове при наличии такого запроса у жителей и гостей города, заявил псковский предприниматель Денис Быченков, занимающийся развитием проекта, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Ещё один глэмпинг могут организовать в Пскове. Фото: Андрей Степанов

«Часть геокуполов, которые мы установили, как раз будет пригодна для ночёвок. Если такой запрос будет, то мы их можем сдавать в аренду для компаний на одну-две ночи. Из этого может вырасти своеобразный пригородный глэмпинг. Он в черте города, и всё в доступе, рядом парковка. С учётом того, что мы туалет и душ сделаем, эта идея может сработать», – отметил предприниматель.

Денис Быченков добавил, что организация площадки для кемпинга – отдельный вопрос, однако не исключено, что его тоже вынесут на обсуждение. «Если городские власти скажут, что готовы выделить поляну под палатки и претензий к этому не будет, то почему бы и нет», – пояснил гость радиоэфира.

Напомним, уже летом на территории парка установят купола с тематическими зонами отдыха. Планируется, что к июню здесь также откроется семейное кафе, появится полноценная парково-пляжная инфраструктура и причал для катамаранов и лодок.

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