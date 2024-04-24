Кафе появится в этом году на территории Солдатского пляжа в Пскове

15:59, 24 апреля 2024, ПАИ

Кафе появится на территории Солдатского пляжа в Пскове в этом году, сообщил псковский предприниматель Денис Быченков, занимающийся развитием проекта, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

«Кафе будет действительно хорошее, городское. Там будут работать псковские ребята, которые профессионально этим занимаются», – рассказал гость радиоэфира.

Планируется, что кафе будет работать до поздней осени, однако при наличии спроса оно может заработать и в круглогодичном формате. «Если люди будут ограничиваться кофе и мороженым, это один формат. Если захочется ужин при свечах, а у нас будут красивые зоны с костровыми чашами, красивой мебелью, то кафе перейдёт в более полноценный формат, а может быть, и станет круглогодичным. В принципе, это не большая проблема. Мы отработаем сезон и посмотрим, что людям будет интересно», – отметил бизнесмен.

На данный момент работа над меню ещё идёт, сообщил Денис Быченков. Вероятнее всего, в меню будет включено большое количество мороженого и различных напитков.

Парковая зона будет бесплатной, но с платными услугами. Ранее сообщалось, что на территории Солдатского пляжа создаётся круглогодичная парковая зона для семейного отдыха. Помимо парково-пляжной инфраструктуры, там обустроят плавучий бассейн на понтонах и организуют причал для катамаранов и лодок.