Не менее 30 тысяч гостей ждут на Дни пушкинской поэзии и русской культуры
Порядка 30 тысяч гостей ждут на Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщил генеральный директор «Русского концертного агентства», директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета Дмитрий Гринченко на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 24 апреля.
«Мы планируем побить рекорд Воткинска, где был концерт на 30 тысяч зрителей. Ожидаем, что и здесь будет не меньше гостей: они приедут и из соседних регионов», – отметил Дмитрий Гринченко.
Также организаторы позаботятся о безопасности на мероприятии. «Будет сложно, но мы готовы. Уже всё обсудили с главой района, с руководством «Михайловского», пока что всё получается. Важно ещё будет обеспечить безопасность на мероприятии», – подчеркнул креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции региона Дмитрий Волхонов.
Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области пройдут в этом году с 6 по 9 июня.
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