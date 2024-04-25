Псковские гребцы продолжат подготовку в юношеской сборной России

11:37, 25 апреля 2024, ПАИ

Псковские гребцы Артемий Усанов и Владислав Забродин продолжат подготовку в юношеской сборной России. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Такое право псковичи получили благодаря удачному выступлению на всероссийских соревнованиях «Регата на призы олимпийских чемпионов Николая Синёва и Сергея Федоровцева», которые проходят в Ростове-на-Дону с 22 по 27 апреля. Всего в стартах принимают участие 370 спортсменов из 17 регионов страны.

В первые два дня соревнований Артемий Усанов и Владислав Забродин вышли в финал среди двоек распашных. Им противостояло 36 экипажей. Псковичи выиграли отборочный, предварительный и полуфинальный заезды. В финале двойке не удалось занять призовое место, они остановились на шестом месте.

Также на соревнованиях спортсмены посоревнуются в четвёрке распашной и восьмёрке распашной.

Тренирует псковских гребцов Сергей Николаев.

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