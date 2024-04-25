Территорию возле Дома культуры в Торошино продолжают благоустраивать
В деревне Торошино Псковского района продолжается благоустройство территории возле Дома культуры. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Уже спилили аварийные деревья, а вскоре установят скамейки, посеют траву и высадят хвойные деревья, пояснила глава Торошинской волости Алевтина Пылева.
Отметим, что в Красногородске начались работы по благоустройству сквера, в котором находится памятник «Скорбящая мать».
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