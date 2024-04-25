Территорию возле Дома культуры в Торошино продолжают благоустраивать

13:12, 25 апреля 2024, ПАИ

В деревне Торошино Псковского района продолжается благоустройство территории возле Дома культуры. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Уже спилили аварийные деревья, а вскоре установят скамейки, посеют траву и высадят хвойные деревья, пояснила глава Торошинской волости Алевтина Пылева.

Отметим, что в Красногородске начались работы по благоустройству сквера, в котором находится памятник «Скорбящая мать».