15 птенцов произвела отправленная в Рязань пара псковских аистов

13:57, 25 апреля 2024, ПАИ

15 птенцов произвела отправленная в 2020 году в Рязань пара псковских аистов, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на орнитолога Марину Сиденко.

С территории Псковской области аистов доставляют в «Рязанский дом белого аиста», который занимается реинтродукцией (переселением на территории, где они ранее обитали). Кроме того, для восстановления популяции этих птиц на Рязанской земле «Дом белого аиста» отправляет туда своих аистов.

Этой зимой в Рязань прибыли ещё три аиста-инвалида, которые должны производить потомство для заселения территории области.

Ранее сообщалось, что хирург не смог спасти крыло раненому аисту из Пустошкинского района.