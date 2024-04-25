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Общество

Порядка 60 представителей бизнеса приняли участие в бизнес-форуме «Инвест-Импульс» в Пскове

Порядка 60 представителей бизнеса приняли участие в бизнес-форуме «Инвест-Импульс», который прошёл в Пскове сегодня, 25 апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

​Порядка 60 представителей крупного бизнеса приняли участие в бизнес-форуме «Инвест-Импульс» в Пскове. Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

На площадке форума встретились представители бизнеса, органов государственной власти региона, чтобы представить предпринимателям инвестиционный потенциал Псковской области и меры поддержки, которые действуют в регионе для бизнеса, в том числе со стороны Фонда инвестиционного развития области.

В форуме также выступили представители крупного бизнеса – «Титан-Полимер», «Псковтехгаз», ОЭЗ «Моглино», технопарк «Электрополис». Они рассказали о преимуществах инвестиционных площадок и поделились историями успешных проектов

В рамках форума с докладом выступил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Он рассказал об инвестиционном потенциале региона, о востребованных направлениях экономики, а также о преференциях, которые возможны для инвесторов.

Среди преимуществ для развития бизнеса в Псковской области он назвал расположение региона, удобную логистику, развитую инфраструктуру, а также поддержку инвестиционных проектов со стороны региональной власти.

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