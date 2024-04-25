Международный день памяти о чернобыльской катастрофе наступил сегодня
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, провозглашённый 8 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН, наступил сегодня, 26 апреля, сообщает calend.ru.
Последствия чернобыльской аварии наблюдаются до сих пор, даже спустя три десятилетия. Катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой.
Из-за аварии был полностью разрушен атомный реактор. В окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории СССР. Произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.
Уже несколько лет ООН занимается оценкой последствий аварии и поддерживает усилия по повышению уровня экологической и общественной безопасности, помогает восстановлению районов, пострадавших в результате катастрофы.
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