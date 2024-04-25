Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе
Света временно не будет в нескольких деревнях Локнянского района с 2 по 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
2 мая без электричества останутся с 9:00 до 17:00 деревни Подберезье, Малышево, Иваньково, а также улица Волкова в Локне.
3 мая – деревня Избоево с 9:00 до 17:00.
Кроме того, 27 апреля света не будет в деревнях Хотицы и Дубно Псковского района.
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