Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском районе

08:47, 26 апреля 2024, ПАИ

Света временно не будет в нескольких деревнях Локнянского района с 2 по 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

2 мая без электричества останутся с 9:00 до 17:00 деревни Подберезье, Малышево, Иваньково, а также улица Волкова в Локне.

3 мая – деревня Избоево с 9:00 до 17:00.

Кроме того, 27 апреля света не будет в деревнях Хотицы и Дубно Псковского района.