Какие навыки чаще всего приукрашивают в резюме соискатели из Пскова – исследование

09:04, 26 апреля 2024, ПАИ

Соискатели из Пскова чаще всего приукрашивают в резюме свои профессиональные навыки. Каждый второй рекрутер сталкивается с этим, следует из данных опроса SuperJob.

28 % привирают в своих функциональных обязанностях, 25% встречали кандидатов, которые завышали свой уровень владения специализированным ПО. 14 % соискателей искажают личные данные, 12 % врут, что знают иностранный язык. И только 10 % рекрутеров не сталкивались с неточностями в резюме.

Ранее работодатели из Пскова рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов.