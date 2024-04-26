Определён победитель конкурса «Мастер года – 2024» в Псковской области

12:05, 26 апреля 2024, ПАИ

Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года – 2024» проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

На церемонии собрались представители почти всех регионов СЗФО и победители конкурса прошлых лет.

По итогам конкурса победителем регионального этапа конкурса стал Александр Сойма. Он представит Псковскую область в финале конкурса в Тюмени.

Отметим, в региональном этапе всероссийского конкурса участвовали десять преподавателей и мастеров из Псковской области. Всего на участие в отборочном этапе было получено 44 заявки.