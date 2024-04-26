Определён победитель конкурса «Мастер года – 2024» в Псковской области
Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года – 2024» проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.
На церемонии собрались представители почти всех регионов СЗФО и победители конкурса прошлых лет.
По итогам конкурса победителем регионального этапа конкурса стал Александр Сойма. Он представит Псковскую область в финале конкурса в Тюмени.
Отметим, в региональном этапе всероссийского конкурса участвовали десять преподавателей и мастеров из Псковской области. Всего на участие в отборочном этапе было получено 44 заявки.
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