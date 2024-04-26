Областной этап региональной Лиги дебатов «Истина» проходит в Пскове

12:01, 26 апреля 2024, ПАИ

Областной этап региональной Лиги дебатов «Истина» проходит на площадке библиотеки имени Курбатова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.



Фото: Организаторы мероприятия



Фото: Организаторы мероприятия



Фото: Организаторы мероприятия



Фото: Организаторы мероприятия







Сейчас проходит первый этап. После этого состоятся финалы между учащимися 8-х и 9-х, а также 10-х и 11-х классов.

Отметим, что сейчас проходит четвёртый сезон региональной Лиги дебатов «Истина» – флагманского проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Ранее сообщалось, что рекордное количество команд участвует в новом сезоне лиги.