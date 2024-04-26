Областной этап региональной Лиги дебатов «Истина» проходит в Пскове
Областной этап региональной Лиги дебатов «Истина» проходит на площадке библиотеки имени Курбатова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
-
Фото: Организаторы мероприятия
-
Фото: Организаторы мероприятия
-
Фото: Организаторы мероприятия
-
Фото: Организаторы мероприятия
Сейчас проходит первый этап. После этого состоятся финалы между учащимися 8-х и 9-х, а также 10-х и 11-х классов.
Отметим, что сейчас проходит четвёртый сезон региональной Лиги дебатов «Истина» – флагманского проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.
Ранее сообщалось, что рекордное количество команд участвует в новом сезоне лиги.
Комментарии: 0 Обсудить >>>