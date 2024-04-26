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Общество

Жители Куньи присоединились к Международной акции «Сад памяти»

Жители Куньи присоединились к Международной акции «Сад памяти», пишет газета «Пламя».

  • Жители Куньи присоединились к Международной акции «Сад памяти»
    Фото: газета «Пламя»
  • Жители Куньи присоединились к Международной акции «Сад памяти»
    Фото: газета «Пламя»
  • Жители Куньи присоединились к Международной акции «Сад памяти»
    Фото: газета «Пламя»
  • Жители Куньи присоединились к Международной акции «Сад памяти»
    Фото: газета «Пламя»

В акции приняли участие учащиеся 11-го класса Куньинской школы, представители Совета ветеранов, районной администрации и районного культурного центра. Куньинцы посадили в центральном парке посёлка 20 деревьев, саженцы которых предоставило Великолукское лесничество.

Кроме того, на новое место пересадили липы, высаженные несколько лет назад на площадке, которая попала под реконструкцию по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что Международную патриотическую акцию «Сад памяти» впервые провели в 2020 году, её целью является высадка 29 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За время проведения акции высадили более 100 миллионов деревьев, в ней приняли участие более пяти миллионов человек из 50 стран.

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