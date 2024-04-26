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Культура

На мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» приглашают жителей и гостей региона

Первый показ мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» стартовал в Псковском кремле сегодня, 26 апреля. Креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции региона Дмитрий Волхонов пригласил псковичей и гостей города посетить мультимедийный спектакль «Псков – город-воин». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Уважаемые псковичи и гости города, приглашаем вас всех посетить мультимедийное шоу «Псков – город воин». Будет интересно! Одевайтесь теплее! Приходите как можно позднее, чтобы было как можно темнее и интереснее. Берите стульчики, зонтики, если вам разрешат взять с собой еду – берите и её! Всех ждём!» – сказал Дмитрий Волхонов.

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