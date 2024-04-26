Первый показ мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» стартовал в Псковском кремле 26 апреля

21:50, 26 апреля 2024, ПАИ

Первый показ мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» стартовал в Псковском кремле сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В этом году у нас шоу больше мультимедийное, чем лазерное. Подобное шоу у нас проходит же четвёртый год. Мы успели рассказать про княгиню Ольгу, про Александра Невского и про Петра Первого. В этом году решили рассказать про боевые заслуги Пскова. Так сказать, объединили подвиги Пскова и смогли охватить всю историю от создания до наших дней», – сказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Кроме того, он рассказал, что в этом году шоу расширило охваты. «Мы используем все башни и всю стену, так что красота везде», – добавил он.

Озвучил спектакль российский актёр театра и кино, диктор, телеведущий и писатель, заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии.

Показы пройдут с 26 апреля по 8 мая. Сеансы ежедневно в 21:30 и 22:30.