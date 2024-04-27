Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пасхальный фестиваль пройдёт в Пскове

Праздничные гуляния пройдут в день Светлой Пасхи 5 мая у храма Александра Невского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

На Пасхальный фестиваль приглашают псковичей. Фото здесь и далее: Молодёжный центр Пскова

В программе мероприятия запланированы выступления Казачьего и Большого хоров храма и фольклорных коллективов, катание на лошадях и угощение. Площадки будут работать с 12:00. Вход для гостей свободный.

В этот же день в 13:00 можно будет посетить мастер-класс по пасхальному звону от руководителя школы звонарей храма Димитрия Солунского – Игнатия Шешукова. Кроме того, всю Пасхальную неделю, Светлую седмицу, любой желающий с 9:00 до 18:00 может бесплатно попробовать позвонить в колокола в храме Димитрия Солунского.

6 мая в 18:30 состоится праздничный концерт, в котором примут участие вокальная мастерская Алины Виардо, фольклорный коллектив «Очелье», Денис Маханьков (орган) и Илья Кричевский (гобой), а также академический хор колледжа искусств и квинтет деревянных духовых инструментов.

Напомним, XIII Молодёжный пасхальный фестиваль проходит в рамках Псковского пасхального фестиваля.

Ранее сообщалось, что пасхальный концерт пройдёт в Пскове 6 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

Пасхальный фестиваль пройдёт в Пскове
26 апреля 2024

На мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» приглашают жителей и гостей региона
26 апреля 2024

Первый показ мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» стартовал в Псковском кремле 26 апреля
26 апреля 2024

В Острове прошёл районный фестиваль танцев «Шаг вперёд»
26 апреля 2024

Благотворительный фестиваль «Танец по имени счастье» состоялся в Себеже 
26 апреля 2024

Мастер-классы, экскурсии и конная прогулка: как провести майские выходные в «Михайловском»
26 апреля 2024

Показы мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» стартуют сегодня
26 апреля 2024

X Международная конференция «Москва – Третий Рим» пройдёт в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...