Пасхальный фестиваль пройдёт в Пскове

09:24, 27 апреля 2024, ПАИ

Праздничные гуляния пройдут в день Светлой Пасхи 5 мая у храма Александра Невского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

В программе мероприятия запланированы выступления Казачьего и Большого хоров храма и фольклорных коллективов, катание на лошадях и угощение. Площадки будут работать с 12:00. Вход для гостей свободный.

В этот же день в 13:00 можно будет посетить мастер-класс по пасхальному звону от руководителя школы звонарей храма Димитрия Солунского – Игнатия Шешукова. Кроме того, всю Пасхальную неделю, Светлую седмицу, любой желающий с 9:00 до 18:00 может бесплатно попробовать позвонить в колокола в храме Димитрия Солунского.

6 мая в 18:30 состоится праздничный концерт, в котором примут участие вокальная мастерская Алины Виардо, фольклорный коллектив «Очелье», Денис Маханьков (орган) и Илья Кричевский (гобой), а также академический хор колледжа искусств и квинтет деревянных духовых инструментов.

Напомним, XIII Молодёжный пасхальный фестиваль проходит в рамках Псковского пасхального фестиваля.

Ранее сообщалось, что пасхальный концерт пройдёт в Пскове 6 мая.