Тёплая погода ожидается в Псковской области 28 апреля
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 28 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, днём его скорость составит 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +2 до +7 градусов, днём синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса.
Атмосферное давление будет высоким.
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