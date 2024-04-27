Тёплая погода ожидается в Псковской области 28 апреля

13:00, 27 апреля 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 28 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, днём его скорость составит 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +2 до +7 градусов, днём синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса.

Атмосферное давление будет высоким.