Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерты брасс-оркестра могут пройти на открытом воздухе летом в Пскове

Концерты брасс-оркестра летом могут пройти на открытом воздухе в Пскове, заявил музыкант, трубач, солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фотографии Михаил Хасин. Фото: ПАИ

«Летом собирается брасс-проект в Пскове, можно попробовать показать часть программ не в филармонии, а на открытом воздухе», – рассказал Михаил Хасин.

Возможное место проведения open air – Псковский кремль. «У стен Крома замечательное место, там можно поставить брасс-квинтет, и звук будет отражаться. Музыканты могут находиться у реконструированной башни, в Покровском углу. В некоторых местах можно глазом нарисовать стоящую команду из десятка или даже больше музыкантов», – отметил гость радиоэфира.

Михаил Хасин также предложил провести концерт на берегу Великой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

Студенты Псковского колледжа искусств устроили «Культурные выходные» для детей из Пыталово
27 апреля 2024

Солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин назвал особенные места Пскова
27 апреля 2024

Акция «Воинский подвиг глазами детей» прошла в Новосокольниках
27 апреля 2024

Особо отличившихся пожарных наградили в Псковской области
27 апреля 2024

Общественные территории привели в порядок в Новоржеве в рамках субботника
27 апреля 2024

Медиков из Усвят поздравили с наступающим профессиональным праздником
27 апреля 2024

Коллектив псковского «Горводоканала» вышел на сезонный субботник
27 апреля 2024

Обработка парков и скверов от клещей началась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...