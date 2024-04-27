Концерты брасс-оркестра могут пройти на открытом воздухе летом в Пскове

15:00, 27 апреля 2024, ПАИ

Концерты брасс-оркестра летом могут пройти на открытом воздухе в Пскове, заявил музыкант, трубач, солист Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Хасин в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Летом собирается брасс-проект в Пскове, можно попробовать показать часть программ не в филармонии, а на открытом воздухе», – рассказал Михаил Хасин.

Возможное место проведения open air – Псковский кремль. «У стен Крома замечательное место, там можно поставить брасс-квинтет, и звук будет отражаться. Музыканты могут находиться у реконструированной башни, в Покровском углу. В некоторых местах можно глазом нарисовать стоящую команду из десятка или даже больше музыкантов», – отметил гость радиоэфира.

Михаил Хасин также предложил провести концерт на берегу Великой.