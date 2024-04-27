Общественные территории привели в порядок в Новоржеве в рамках субботника

15:12, 27 апреля 2024, ПАИ

Городской субботник прошёл в Новоржеве сегодня, 27 апреля, пишет газета «Земля Новоржевская».



Фото: Фото Оксаны Фёдоровой и редакции



Фото: Фото Оксаны Фёдоровой и редакции



Фото: Фото Оксаны Фёдоровой и редакции



Фото: Фото Оксаны Фёдоровой и редакции



Фото: Фото Оксаны Фёдоровой и редакции



Фото: Фото Оксаны Фёдоровой и редакции











В субботнике приняли участие представители организаций и учреждений города. Они привели в порядок общественные территории на улице Германа – площадь Победы и сквер Памяти, а также территорию братского захоронения и мемориала. Участники субботника убрали листву и мусор, вычистили и подмели дорожки.

Ранее сообщалось, что жители Пустошки привели в порядок городской парк.