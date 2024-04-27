Псковича осудили за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере
Жителя Пскова осудили за незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.
В ноябре 2023 года на территории Пскова мужчина подобрал с земли два застёгивающихся пакета с наркотическим средством.
Однако во время проведения оперативного-разыскного мероприятия псковича задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.
При личном досмотре у него изъяли наркотик, являющийся производным N-метилэфедрона, массой 1,83 грамма, что образует крупный размер.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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