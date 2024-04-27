Ребёнок на велосипеде попал в ДТП в Великолукском районе
Ребёнок 2015 года рождения госпитализирован в результате ДТП, которое произошло в деревне Першино Великолукского района сегодня, 27 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель автомобиля ВАЗ 2003 года рождения допустил наезд на велосипедиста у дома № 12 на улице Центральной в Першино, после чего несовершеннолетнего доставили в больницу.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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