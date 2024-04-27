Ребёнок на велосипеде попал в ДТП в Великолукском районе

18:25, 27 апреля 2024, ПАИ

Ребёнок 2015 года рождения госпитализирован в результате ДТП, которое произошло в деревне Першино Великолукского района сегодня, 27 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля ВАЗ 2003 года рождения допустил наезд на велосипедиста у дома № 12 на улице Центральной в Першино, после чего несовершеннолетнего доставили в больницу.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.