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Общество

Псковская область присоединилась к Всероссийскому субботнику

Жители Псковской области в рамках Всероссийского субботника приводят в порядок улицы, парки, скверы, набережные, дворовые и общественные территории сегодня, 27 апреля. Мероприятие организовано в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

​Псковская область присоединилась к Всероссийскому субботнику. Здесь и ниже фотографии редакций районных газет «Сельская новь», «Новосокольнический край» и «Гдовская заря»

Помимо уборки прошлогодних листьев, старых веток и мусора, граждане высаживают цветы и деревья, красят скамейки и ограждения.

В местах проведения субботников работают волонтёры, которые помогают поучаствовать в голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор той или иной территории для её обустройства в следующем году уже сделали почти 90 тысяч жителей Псковской области. Проголосовать можно не только с помощью добровольцев, но и на платформе проекта.

В этот день к Всероссийскому субботнику присоединились сотрудники правительства Псковской области и некоторых подведомственных организаций, Псковского областного Собрания депутатов, представители отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», Псковского реготделения центра «Воин» и общественной организации ветеранов специальной военной операции.

Более 250 человек приняли участие в субботнике, удалось убрать территорию Ботанического сада в Пскове площадью около 30 тысяч квадратных метров. Цель субботника – сделать город чище и красивее, чтобы горожанам и гостям города было приятно проводить время в парке, отметила начальник управления делами правительства Псковской области Ксения Александрова.

Добавим, в течение всего апреля в Псковской области продолжается месячник благоустройства. За это время в регионе уже проведено свыше 450 субботников, в которых приняли участие 16,5 тысячи человек. Количество убранного мусора составляет более 5,2 тысячи кубических метров.

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