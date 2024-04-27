Великолукский автоинспектор в свой день рождения вместе с коллегой помог женщине с приступом эпилепсии
Сотрудники ДПС Евгений Москалёв и Сергей Перевезенцев в ходе патрулирования проспекта Гагарина в Великих Луках увидели женщину, лежащую на асфальте. Напарники, подбежав к женщине, обнаружили у неё симптомы эпилептического припадка. Случай произошёл сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
Мужчины в первую очередь вызвали скорую и оказали пострадавшей доврачебную помощь. Всё время до прибытия медиков сотрудники полиции находились рядом с женщиной. Приступ эпилепсии прошёл спустя несколько минут, от госпитализации женщина отказалась. Её жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.
У находившегося на службе Евгения Москалёва сегодня день рождения, отметили в региональной Госавтоинспекции.
Великолукский автоинспектор в свой день рождения вместе с коллегой помог женщине с приступом эпилепсии
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