Великолукский автоинспектор в свой день рождения вместе с коллегой помог женщине с приступом эпилепсии

19:52, 27 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники ДПС Евгений Москалёв и Сергей Перевезенцев в ходе патрулирования проспекта Гагарина в Великих Луках увидели женщину, лежащую на асфальте. Напарники, подбежав к женщине, обнаружили у неё симптомы эпилептического припадка. Случай произошёл сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Мужчины в первую очередь вызвали скорую и оказали пострадавшей доврачебную помощь. Всё время до прибытия медиков сотрудники полиции находились рядом с женщиной. Приступ эпилепсии прошёл спустя несколько минут, от госпитализации женщина отказалась. Её жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

У находившегося на службе Евгения Москалёва сегодня день рождения, отметили в региональной Госавтоинспекции.