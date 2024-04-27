Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2024» состоялась в Пустошке

20:28, 27 апреля 2024, ПАИ

Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2024» (шестой этап Кубка России по ралли, первый этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского») состоялась сегодня в Пустошке. Об этом сообщает газета «Вперёд».

Заезды начнутся 28 апреля в окрестностях Пустошки и станут первой из четырёх гонок, которые в этом году состоятся на территории Псковской области в статусе этапов чемпионата и Кубка России.

Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич напутствовал участников ралли «Голубые озёра – 2024», пожелал гонщикам удачи и победы, вручил удостоверение мастера спорта по ралли псковичке Маргарите Гребёнкиной. Вместе с руководителем отдела образования администрации Пустошкинского района Натальей Пугачёвой вручил грамоты и подарки победителям традиционного конкурса рисунков на тему безопасности дорожного движения.

В этот раз конкурс носил название «Не уверен - не обгоняй». Участников ралли поприветствовала заместитель главы Администрации Пустошкинского района Оксана Бугрякова.

В ралли примут участие 73 экипажа. Боевая дистанция «Голубые озёра» составит 93 километра.