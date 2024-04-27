Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2024» состоялась в Пустошке

Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2024» (шестой этап Кубка России по ралли, первый этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского») состоялась сегодня в Пустошке. Об этом сообщает газета «Вперёд».

​Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2024» состоялась в Пустошке. Фото: газета «Вперёд»

Заезды начнутся 28 апреля в окрестностях Пустошки и станут первой из четырёх гонок, которые в этом году состоятся на территории Псковской области в статусе этапов чемпионата и Кубка России.

Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич напутствовал участников ралли «Голубые озёра – 2024», пожелал гонщикам удачи и победы, вручил удостоверение мастера спорта по ралли псковичке Маргарите Гребёнкиной. Вместе с руководителем отдела образования администрации Пустошкинского района Натальей Пугачёвой вручил грамоты и подарки победителям традиционного конкурса рисунков на тему безопасности дорожного движения.

В этот раз конкурс носил название «Не уверен - не обгоняй». Участников ралли поприветствовала заместитель главы Администрации Пустошкинского района Оксана Бугрякова.

В ралли примут участие 73 экипажа. Боевая дистанция «Голубые озёра» составит 93 километра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

Выставка «Это всё весна…» открылась в Пскове
27 апреля 2024

Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2024» состоялась в Пустошке
27 апреля 2024

Псковская область присоединилась к Всероссийскому субботнику
27 апреля 2024

Работу спортивных НКО, их проекты и место в жизни региона обсудили в медиацентре ПАИ
27 апреля 2024

«Кошкин городок» открылся во дворе порховского музея
27 апреля 2024

Территорию Ботанического сада облагородили в Пскове
27 апреля 2024

Срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте в Пскове продлён до 16 мая
27 апреля 2024

Псковича осудили за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...