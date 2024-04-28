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Общество

День работника скорой медицинской помощи празднуют в России

День работника скорой медицинской помощи празднуют в России сегодня, 28 апреля, сообщает calend.ru.

Праздник был установлен в 2020 году постановлением Правительства России.

С 1 января 2005 года вступил в силу приказ министерства здравоохранения и социального развития России, который определил базовые положения при оказании СМП. Помощь должна производиться круглосуточно и безвозмездно.

Напомним, что накануне праздника на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поговорили с заместителем главного врача по лечебной работе Псковской станции скорой медицинской помощи Самиром Аль-Араби и фельдшером медицины катастроф Полиной Борзенковой. Главное с эфира смотрите по ссылке.

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