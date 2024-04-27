Пскович похитил из магазина три бутылки вина
30-летний пскович совершил кражу из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове. Это произошло 27 апреля. Его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала три бутылки вина на четыре тысячи рублей.
По факту кражи проводится проверка.
Великолукский автоинспектор в свой день рождения вместе с коллегой помог женщине с приступом эпилепсии
Псковичка избила соседку по коммуналке из-за освежителя воздуха. Теперь ей грозит тюрьма
Житель Палкинского района фиктивно прописал у сына пятерых незнакомцев из Узбекистана