Пскович похитил из магазина три бутылки вина

11:21, 28 апреля 2024, ПАИ

30-летний пскович совершил кражу из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове. Это произошло 27 апреля. Его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала три бутылки вина на четыре тысячи рублей.

По факту кражи проводится проверка.