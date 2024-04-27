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Происшествия

Пскович похитил из магазина три бутылки вина

30-летний пскович совершил кражу из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове. Это произошло 27 апреля. Его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала три бутылки вина на четыре тысячи рублей.

По факту кражи проводится проверка.

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