Статуэтки «Душа танца – 2024» вручили в Пскове
Памятные статуэтки «Душа танца – 2024» вручили 26 апреля в Псковском областном колледже искусств на празднике танца «Душой исполненный полёт». Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.
В этом году, объявленном Годом семьи, на областном празднике особого внимания удостоились танцевальные династии – Пасины, Степановы-Беловы, Андреевы, Архиповы, Казимир, Живчук, Денисовы-Чебан, подчеркнули в колледже. Всего в мероприятии приняло участие более 10 творческих коллективов.
Директор колледжа искусств, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова вручила всем представителям династий благодарности за вклад в развитие хореографического искусства в Псковской области и участие в областном празднике.
Статуэтки получили руководитель ансамбля «Современный балет» Тамара Пасина, руководитель образцового коллектива – детского хореографического ансамбля «Улыбка» Ирина Денисова и семья Живчуков.
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