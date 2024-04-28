Статуэтки «Душа танца – 2024» вручили в Пскове

13:42, 28 апреля 2024, ПАИ

Памятные статуэтки «Душа танца – 2024» вручили 26 апреля в Псковском областном колледже искусств на празднике танца «Душой исполненный полёт». Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

В этом году, объявленном Годом семьи, на областном празднике особого внимания удостоились танцевальные династии – Пасины, Степановы-Беловы, Андреевы, Архиповы, Казимир, Живчук, Денисовы-Чебан, подчеркнули в колледже. Всего в мероприятии приняло участие более 10 творческих коллективов.

Директор колледжа искусств, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова вручила всем представителям династий благодарности за вклад в развитие хореографического искусства в Псковской области и участие в областном празднике.

Статуэтки получили руководитель ансамбля «Современный балет» Тамара Пасина, руководитель образцового коллектива – детского хореографического ансамбля «Улыбка» Ирина Денисова и семья Живчуков.