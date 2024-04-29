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Происшествия

Полиция продолжает разыскивать пропавшего великолучанина

В Великих Луках полиция разыскивает 38-летнего Александра Лобанова. С 22 марта 2022 года местонахождение великолучанина не установлено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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