Небольшой дождь ожидается в Пскове завтра
Небольшой дождь ожидается в Пскове завтра, 30 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ожидается переменная облачность и умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днём – от +18 до +20 градусов.
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