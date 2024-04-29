Небольшой дождь ожидается в Пскове завтра

17:00, 29 апреля 2024, ПАИ

Небольшой дождь ожидается в Пскове завтра, 30 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ожидается переменная облачность и умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днём – от +18 до +20 градусов.