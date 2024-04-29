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Как защитить велосипед от кражи, объяснили псковичам

С приходом весны на территории Псковской области всё чаще отмечаются факты краж велосипедов и других двухколёсных транспортных средств, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В этой связи сотрудники полиции рекомендуют псковичам принимать необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества.

Как защитить велосипед от кражи, объяснили псковичам. Фото: ПАИ

При этом важно придерживаться определённых правил безопасности:

– не оставлять велосипеды на лестничных площадках и в подъездах домов;

– по возможности забирать велосипед домой или оставлять его на балконе;

– не доверять присмотр за своим транспортным средством незнакомым людям;

– стараться оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть поблизости;

– сделать гравировку на деталях, колёсах, раме либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым в ультрафиолете;

– уходя, не забывать уносить с собой всё быстросъёмное оборудование с велосипеда – насос, флягу, велокомпьютер, фонарь;

– хранить документы, полученные человеком в магазине при покупке велосипеда, желательно также сделать его фотографию, запомнить особые приметы транспортного средства – неродные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения;

– как убеждает практика, единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра;

– если велосипед всё же похитили – сразу звонить в полицию по телефонам 02 или 112;

– постараться найти свидетелей произошедшего, записать номера их телефонов и адреса проживания, поискать вокруг места происшествия камеры видеонаблюдения;

– при обращении в полицию с заявлением о краже понадобится паспорт, а также желательны документы на велосипед, его фотографии или детальное описание;

– просмотреть в местных СМИ объявления о продаже подержанных велосипедов: есть вероятность встретить там своего «железного коня»;

– сообщить о краже всем своим друзьям-велосипедистам: возможно, транспортное средство попадётся на глаза кому-нибудь из них;

– разместить информацию о пропаже в Сети на специализированных форумах;

– если удалось отыскать свой велосипед самостоятельно – сразу же сообщить об этом в полицию.

«И что ещё немаловажно, никогда не приобретайте у незнакомцев велосипеды сомнительного происхождения, тем более без соответствующих документов на них. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого транспортного средства со всеми вытекающими отсюда малоприятными последствиями», – заключили сотрудники полиции.

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