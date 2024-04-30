Росгвардейцы изъяли 16 единиц оружия у жителей Псковской области

15:57, 30 апреля 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы в ходе профилактического мероприятия изъяли 16 единиц оружия и 32 патрона у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ходе мероприятия под кодовым именем «Оружие», сотрудники Росгвардии провели около 300 проверок условий хранения оружия.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.