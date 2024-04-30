В реке Кунье в Великолукском районе нашли тело погибшего мужчины
В реке Кунье в Великолукском районе обнаружено тело погибшего мужчины, сообщается в группе поискового отряда «След» (Великие Луки) в социальной сети «ВКонтакте».
Сергей Косенко из деревни Гаписово пропал около полутора месяцев назад.
Великолукский поисковый отряд «След» после многочисленных выездов на поиски обнаружил погибшего и вызвал на место сотрудников МЧС и полиции.
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30 апреля 2024
В реке Кунье в Великолукском районе нашли тело погибшего мужчины