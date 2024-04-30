В реке Кунье в Великолукском районе нашли тело погибшего мужчины

17:50, 30 апреля 2024, ПАИ

В реке Кунье в Великолукском районе обнаружено тело погибшего мужчины, сообщается в группе поискового отряда «След» (Великие Луки) в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Косенко из деревни Гаписово пропал около полутора месяцев назад.

Великолукский поисковый отряд «След» после многочисленных выездов на поиски обнаружил погибшего и вызвал на место сотрудников МЧС и полиции.