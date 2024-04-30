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Ряд памятных мероприятий прошёл в День Знамени Победы в посёлке Идрица Псковской области

Целый ряд мероприятий прошёл в День Знамени Победы, 30 апреля, в посёлке Идрица Себежского района. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Целый ряд мероприятий прошёл в День Знамени Победы в посёлке Идрица Псковской области. Фото здесь и далее: «Призыв»

В мероприятии приняли участие делегации России и Беларуси. На торжественную вахту на площади Знамени Победы заступили участники Поста № 1 города-героя Минска, города-героя Ленинграда, посёлка Идрица.

Перед собравшимися выступили глава администрации посёлка Идрица Михаил Андреев, начальник штаба Поста № 1 города-героя Минска Сергей Быков, руководитель регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов.

Александр Кривотулов вручил благодарственные письма идричанкам Татьяне Колцун и Галине Петрушенко за помощь участникам СВО, а также участникам Идрицкого поискового отряда и отряда «Знамя Победы» Александру Строганову, Виталию Бойко, Дмитрию Борисову, Алексею Алексееву за увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Литературная композиция «Путь к победе» в исполнении Санкт-Петербургского театра им. Ольги Берггольц рассказала об истории Знамени Победы (постановка Анны Загребневой). Ансамбль «Рассыпуха» Себежской детской школы искусств исполнил танцевальную композицию «Тачанка».

Под песню, исполненную педагогом Идрицкой школы Романом Печкуревым, дети запустили в небо воздушные шары в знак памяти о героях, защищавших Отечество. Вносились государственные флаги России и Беларуси, Знамя Победы, звучали гимны двух государств. Память героев почтили минутой молчания.

Следующий этап праздника состоялся у мемориала Знамени Победы.

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