Сегодня последний день голосования за территории для благоустройства в рамках ФКГС

18:54, 30 апреля 2024, ПАИ

Сегодня последний день, когда можно проголосовать за территорию для благоустройства в 2025 году по нацпроекту «Жильё и городская среда». Об этом напомнил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Из 17 локаций выбираем три. Именно от вашей активности зависит, где в 2025 году будем обустраивать комфортное пространство для отдыха», – отметил глава города.

Более 17,6 тысячи псковичей уже сделали свой выбор.

Напомним, в Псковской области с 15 марта по 30 апреля 2024 года проходит рейтинговое голосование для отбора общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жители Псковской области могут проголосовать за территорию для благоустройства здесь.