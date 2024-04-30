Сегодня последний день голосования за территории для благоустройства в рамках ФКГС
Сегодня последний день, когда можно проголосовать за территорию для благоустройства в 2025 году по нацпроекту «Жильё и городская среда». Об этом напомнил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Из 17 локаций выбираем три. Именно от вашей активности зависит, где в 2025 году будем обустраивать комфортное пространство для отдыха», – отметил глава города.
Более 17,6 тысячи псковичей уже сделали свой выбор.
Напомним, в Псковской области с 15 марта по 30 апреля 2024 года проходит рейтинговое голосование для отбора общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жители Псковской области могут проголосовать за территорию для благоустройства здесь.
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