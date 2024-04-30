​Бесплатный показ фильма «Блиндаж» для школьников из России и Белоруссии состоялся в Идрице

23:18, 30 апреля 2024, ПАИ

Бесплатный показ художественного фильма «Блиндаж» состоялся на территории Идрицкого дома культуры сегодня, 30 апреля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие представители съёмочной бригады «Блиндажа» и администрации Идрицы, а также учащиеся из Минска и Верхнедвинска, Санкт-Петербурга, Белгорода, посёлка Идрица.

«Рады, что выдалась возможность показать в Идрице фильм «Блиндаж». Этот фильм о двух друзья – русском и немце, которые попали в 1941 год. Это фильм о любви к Родине, дружбе, о том, что так важно для подрастающего поколения сегодня. Молодым людям необходимо знать нашу историю. С подачи такого фильма в современном формате у молодёжи развивается патриотизм, любовь к Родине», – отметил представитель телекомпании Legio Felix Руслан.

Фильм снят в Псковской области в жанре хронофантастики, события кинокартины расскажут о событиях Великой Отечественной войны. В рамках показа состоится творческая встреча с участниками съёмочной бригады.

Ранее сообщалось, что ряд памятных мероприятий прошёл в День Знамени Победы в посёлке Идрица Псковской области.

Напомним, сегодня, 30 апреля, в Псковской области отмечается региональная памятная дата – День Знамени Победы. Она установлена Законом Псковской области от 6 марта 2019 г. № 1939-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О копии Знамени Победы».

25 июля 1944 года восемь воинских частей, среди которых и 150-я стрелковая дивизия, отдельным приказом получили почётные наименования Идрицких. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии.