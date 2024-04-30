Главный артефакт будущего музея под открытым небом «Знамя Победы» смогли увидеть участники митинга в Идрице

23:56, 30 апреля 2024, ПАИ

В этом году рядом с монументом в Идрице будет открыт музей под открытым небом «Знамя Победы». Его экспозиция расскажет о последних днях Великой Отечественной войны и взятии Берлина. Ключевым моментом выставки будет макет здания Рейхстага, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Первыми его увидели сегодня участники митинга в Идрице, воспитанники центра «Воин», ученики Идрицкой школы, юнармейцы, а также ребята из Санкт-Петербурга и городов Белоруссии. Макет является копией здания Рейхстага с высоким уровнем детализации. В нём 4 600 деталей без учёта ландшафта, а также 28 фигур немецких и советских солдат. Вес макета – 70 кг», – написал Михаил Ведерников.

Сам музей появится к дате освобождения Идрицы. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, ряд памятных мероприятий прошёл в День Знамени Победы в посёлке Идрица Псковской области сегодня, 30 апреля. В частности, возложение гирлянды воинской славы состоялось у мемориала Знамени Победы.

Кроме того, губернатор Псковской области поздравил псковичей с региональной памятной датой.

«25 июля 1944 года восемь воинских частей, среди которых 150-я стрелковая дивизия, получили почётные наименования Идрицких. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии. Пять лет назад мы учредили памятную дату, чтобы увековечить подвиги защитников нашего Отечества и освободителей Идрицы. Теперь это наша традиция», – подчеркнул губернатор.

Напомним, региональная памятная дата – День Знамени Победы (30 апреля) – установлена Законом Псковской области от 6 марта 2019 г. № 1939-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О копии Знамени Победы».