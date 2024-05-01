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Общество

Профактивистов чествовали в Пскове

1 мая псковские профсоюзные активисты не только участвовали в совместных акциях и автопробеге, но и провели торжественный совет. В ходе собрания подвели итоги деятельности организации, обсудили пути развития профсоюзов, а также чествовали профактив, передаёт корреспондент ПАИ.

Профактивистов чествовали в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Ещё одной формой празднования Первомая стало проведение торжественного совета. Гостями совета стали секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по Северо-Западному федеральному округу Ольга Федулова, председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.

В рамках совета с докладом о деятельности организации за истекшие четыре года выступил председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Также обсудили решения XII съезда ФНПР, на котором был принят план развития профсоюзов на ближайшую перспективу, утверждены резолюции по основным направлениям работы профсоюзов и программа ФНПР «За справедливую экономику!».

Кроме того, за активное участие в жизни профорганизации наград были удостоены 18 профактивистов. Как подчеркнул в своём выступлении Игорь Иванов, в день солидарности трудящихся профсоюзы снова заявляют о приверженности принципам социального партнёрства, заложенным в Конституции России, и о готовности добиваться мирного разрешения трудовых противоречий в интересах членов профсоюзов.

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