Вино и шампанское подорожают в России с 1 мая из-за повышения ставки акцизов

19:15, 01 мая 2024, ПАИ

Согласно поправкам к Налоговому кодексу, ставка акциза на тихие вина составит 108 рублей за литр. Это в три раза выше, чем было предусмотрено на 2024 год: 35 рублей за литр. До мая ставка винного акциза составляла 34 рубля за литр, пишет «Интерфакс».

В 2025 году её рост предусмотрен до 112 рублей за литр, в 2026-м – до 116 рублей.

Ставка акциза на игристые вина с 1 мая 2024 года составит 119 рублей за литр против планировавшихся ранее на 2024 год 47 рублей. До мая она составляла 45 рублей. Речь идёт как об импортном, так и о российском шампанском.

Поправки вступают в силу с 1 мая.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил в интервью «Российской газете», что в ближайшие дни не стоит ждать подорожания вин. По словам эксперта, как минимум в течение месяца напитки, скорее всего, будут продаваться по прежним ценам. Однако уже с конца мая или в июне, вероятно, начнётся их подорожание.